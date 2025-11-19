एक्सचेंजDEX+
Farcaster Flower का आज का लाइव मूल्य 0.00002027 USD है.FLOWER का मार्केट कैप 20,274 USD है. भारत में FLOWER से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

FLOWER की अधिक जानकारी

FLOWER प्राइस की जानकारी

FLOWER क्या है

FLOWER आधिकारिक वेबसाइट

FLOWER टोकन का अर्थशास्त्र

FLOWER प्राइस का पूर्वानुमान

Farcaster Flower मूल्य (FLOWER)

1 FLOWER से USD लाइव प्राइस:

--
----
-1.60%1D
Farcaster Flower (FLOWER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:50:30 (UTC+8)

Farcaster Flower का आज का मूल्य

आज Farcaster Flower (FLOWER) का लाइव मूल्य $ 0.00002027 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.61% का बदलाव आया है. मौजूदा FLOWER से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00002027 प्रति FLOWER है.

$ 20,274 के मार्केट कैप के अनुसार Farcaster Flower करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B FLOWER है. पिछले 24 घंटों के दौरान, FLOWER की ट्रेडिंग $ 0.000020 (निम्न) और $ 0.00002121 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00028822 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000901 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में FLOWER में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -8.99% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Farcaster Flower (FLOWER) मार्केट की जानकारी

$ 20.27K
$ 20.27K

--
--

$ 20.27K
$ 20.27K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Farcaster Flower का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FLOWER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.27K है.

Farcaster Flower की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000020
$ 0.000020
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00002121
$ 0.00002121
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000020
$ 0.000020

$ 0.00002121
$ 0.00002121

$ 0.00028822
$ 0.00028822

$ 0.00000901
$ 0.00000901

--

-1.61%

-8.99%

-8.99%

Farcaster Flower (FLOWER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Farcaster Flower का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Farcaster Flower का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000051431 था.
पिछले 60 दिनों में, Farcaster Flower का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000049462 था.
पिछले 90 दिनों में, Farcaster Flower का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.61%
30 दिन$ -0.0000051431-25.37%
60 दिन$ -0.0000049462-24.40%
90 दिन$ 0--

Farcaster Flower के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Farcaster Flower (FLOWER) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में FLOWER का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Farcaster Flower (FLOWER) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Farcaster Flower के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Farcaster Flower की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए FLOWER के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Farcaster Flowerप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Farcaster Flower (FLOWER) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Farcaster Flower

2030 में 1 Farcaster Flower का मूल्य कितना होगा?
अगर Farcaster Flower 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Farcaster Flower के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:50:30 (UTC+8)

Farcaster Flower (FLOWER) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Farcaster Flower के बारे में और जानें

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.1970

$194.92

$0.03517

$0.0000000000000000335

$0.004999

$0.00000000000000002320

$0.010439

