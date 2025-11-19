एक्सचेंजDEX+
Fantom Bomb का आज का लाइव मूल्य 0.02192489 USD है.FBOMB का मार्केट कैप 10,108,391 USD है. भारत में FBOMB से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Fantom Bomb का आज का लाइव मूल्य 0.02192489 USD है.FBOMB का मार्केट कैप 10,108,391 USD है. भारत में FBOMB से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

FBOMB की अधिक जानकारी

FBOMB प्राइस की जानकारी

FBOMB क्या है

FBOMB आधिकारिक वेबसाइट

FBOMB टोकन का अर्थशास्त्र

FBOMB प्राइस का पूर्वानुमान

Fantom Bomb लोगो

Fantom Bomb मूल्य (FBOMB)

गैर-सूचीबद्ध

1 FBOMB से USD लाइव प्राइस:

$0.02192924
+1.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Fantom Bomb (FBOMB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:54:37 (UTC+8)

Fantom Bomb का आज का मूल्य

आज Fantom Bomb (FBOMB) का लाइव मूल्य $ 0.02192489 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.52% का बदलाव आया है. मौजूदा FBOMB से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.02192489 प्रति FBOMB है.

$ 10,108,391 के मार्केट कैप के अनुसार Fantom Bomb करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 464.19M FBOMB है. पिछले 24 घंटों के दौरान, FBOMB की ट्रेडिंग $ 0.0214034 (निम्न) और $ 0.02229903 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.067627 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में FBOMB में पिछले एक घंटे में +1.42% और पिछले 7 दिनों में -20.54% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Fantom Bomb (FBOMB) मार्केट की जानकारी

$ 10.11M
--
$ 10.11M
464.19M
464,185,286.4415917
Fantom Bomb का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FBOMB की मार्केट में उपलब्ध राशि 464.19M है, कुल आपूर्ति 464185286.4415917 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.11M है.

Fantom Bomb की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0214034
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02229903
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0214034
$ 0.02229903
$ 0.067627
$ 0
+1.42%

+1.52%

-20.54%

-20.54%

Fantom Bomb (FBOMB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Fantom Bomb का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003282 था.
पिछले 30 दिनों में, Fantom Bomb का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0078083500 था.
पिछले 60 दिनों में, Fantom Bomb का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0107689315 था.
पिछले 90 दिनों में, Fantom Bomb का USD में मूल्य बदलाव $ -0.021134180702705336 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0003282+1.52%
30 दिन$ -0.0078083500-35.61%
60 दिन$ -0.0107689315-49.11%
90 दिन$ -0.021134180702705336-49.08%

Fantom Bomb के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Fantom Bomb (FBOMB) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में FBOMB का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Fantom Bomb (FBOMB) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Fantom Bomb के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Fantom Bomb की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए FBOMB के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Fantom Bombप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Fantom Bomb (FBOMB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Fantom Bomb

2030 में 1 Fantom Bomb का मूल्य कितना होगा?
अगर Fantom Bomb 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Fantom Bomb के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:54:37 (UTC+8)

Fantom Bomb (FBOMB) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Fantom Bomb के बारे में और जानें

