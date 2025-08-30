Fallen Knight मूल्य (KNIGHT)
Fallen Knight (KNIGHT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KNIGHT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KNIGHT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KNIGHT में 0.00%, 24 घंटों में -5.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fallen Knight का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KNIGHT की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.04M है, कुल आपूर्ति 949043175.114299 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.72K है.
आज के दिन के दौरान, Fallen Knight का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Fallen Knight का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Fallen Knight का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Fallen Knight का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.24%
|30 दिन
|$ 0
|+23.21%
|60 दिन
|$ 0
|+38.45%
|90 दिन
|$ 0
|--
Knight (KNIGHT): Defend the Realm! Knight is more than just a memecoin — it's a call to arms for a community of defenders in the digital realm! Built on the principles of strength, loyalty, and unity, Knight aims to unite like-minded holders who are ready to safeguard the realm and build a powerful presence on chain. With a medieval theme, Knight invites you to join an order of passionate crypto enthusiasts who believe in standing strong, helping each other, and holding the line in volatile markets. Are you ready to become a Knight and defend the realm?
Fallen Knight (KNIGHT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
