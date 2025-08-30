FalconsInu मूल्य (FALCON)
-0.41%
+6.70%
-17.93%
-17.93%
FalconsInu (FALCON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, FALCON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FALCON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FALCON में -0.41%, 24 घंटों में +6.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FalconsInu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 76.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FALCON की मार्केट में उपलब्ध राशि 400.00M है, कुल आपूर्ति 400000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 76.60K है.
आज के दिन के दौरान, FalconsInu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, FalconsInu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, FalconsInu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, FalconsInu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+6.70%
|30 दिन
|$ 0
|-5.14%
|60 दिन
|$ 0
|-37.07%
|90 दिन
|$ 0
|--
Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs. Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike.
