Faith Tribe का आज का लाइव मूल्य 0.00365964 USD है.FTRB का मार्केट कैप 9,874,053 USD है. भारत में FTRB से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Faith Tribe मूल्य (FTRB)

1 FTRB से USD लाइव प्राइस:

$0.00365971
$0.00365971$0.00365971
+2.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Faith Tribe (FTRB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:54:29 (UTC+8)

Faith Tribe का आज का मूल्य

आज Faith Tribe (FTRB) का लाइव मूल्य $ 0.00365964 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.22% का बदलाव आया है. मौजूदा FTRB से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00365964 प्रति FTRB है.

$ 9,874,053 के मार्केट कैप के अनुसार Faith Tribe करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 2.70B FTRB है. पिछले 24 घंटों के दौरान, FTRB की ट्रेडिंग $ 0.00356579 (निम्न) और $ 0.00372416 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.07116 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00173617 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में FTRB में पिछले एक घंटे में -0.09% और पिछले 7 दिनों में -7.17% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Faith Tribe (FTRB) मार्केट की जानकारी

$ 9.87M
$ 9.87M$ 9.87M

--
----

$ 18.28M
$ 18.28M$ 18.28M

2.70B
2.70B 2.70B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Faith Tribe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FTRB की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.70B है, कुल आपूर्ति 5000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.28M है.

Faith Tribe की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00356579
$ 0.00356579$ 0.00356579
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00372416
$ 0.00372416$ 0.00372416
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00356579
$ 0.00356579$ 0.00356579

$ 0.00372416
$ 0.00372416$ 0.00372416

$ 0.07116
$ 0.07116$ 0.07116

$ 0.00173617
$ 0.00173617$ 0.00173617

-0.09%

+2.22%

-7.17%

-7.17%

Faith Tribe (FTRB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Faith Tribe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Faith Tribe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006236798 था.
पिछले 60 दिनों में, Faith Tribe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010364971 था.
पिछले 90 दिनों में, Faith Tribe का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001251184703540126 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+2.22%
30 दिन$ -0.0006236798-17.04%
60 दिन$ -0.0010364971-28.32%
90 दिन$ -0.001251184703540126-25.47%

Faith Tribe के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Faith Tribe (FTRB) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में FTRB का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Faith Tribe (FTRB) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Faith Tribe के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Faith Tribe (FTRB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

2030 में 1 Faith Tribe का मूल्य कितना होगा?
अगर Faith Tribe 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Faith Tribe के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:54:29 (UTC+8)

Faith Tribe (FTRB) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

