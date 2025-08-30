Fable Of The Dragon मूल्य (TYRANT)
+1.14%
-0.05%
-3.61%
-3.61%
Fable Of The Dragon (TYRANT) रियल-टाइम प्राइस $0.03763542 है. पिछले 24 घंटों में, TYRANT ने $ 0.03704293 के कम और $ 0.03949999 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TYRANT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.965567 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00326539 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TYRANT में +1.14%, 24 घंटों में -0.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fable Of The Dragon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 376.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TYRANT की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 376.35K है.
आज के दिन के दौरान, Fable Of The Dragon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Fable Of The Dragon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007268754 था.
पिछले 60 दिनों में, Fable Of The Dragon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0201715313 था.
पिछले 90 दिनों में, Fable Of The Dragon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.011145638207886795 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.05%
|30 दिन
|$ -0.0007268754
|-1.93%
|60 दिन
|$ +0.0201715313
|+53.60%
|90 दिन
|$ +0.011145638207886795
|+42.08%
$TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film. Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community. The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world.
Fable Of The Dragon (TYRANT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. TYRANT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
