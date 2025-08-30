EZ1 TOKEN मूल्य (EZ)
+0.02%
+0.59%
+0.58%
+0.58%
EZ1 TOKEN (EZ) रियल-टाइम प्राइस $0.00167744 है. पिछले 24 घंटों में, EZ ने $ 0.00157641 के कम और $ 0.00172365 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00531486 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EZ में +0.02%, 24 घंटों में +0.59%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
EZ1 TOKEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.68M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.81M है, कुल आपूर्ति 999812684.603393 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.68M है.
आज के दिन के दौरान, EZ1 TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, EZ1 TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017435425 था.
पिछले 60 दिनों में, EZ1 TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006436047 था.
पिछले 90 दिनों में, EZ1 TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013070837785951777 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.59%
|30 दिन
|$ +0.0017435425
|+103.94%
|60 दिन
|$ +0.0006436047
|+38.37%
|90 दिन
|$ -0.0013070837785951777
|-43.79%
Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.
EZ1 TOKEN (EZ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EZ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
