EZ1 TOKEN मूल्य (EZ)

1 EZ से USD लाइव प्राइस:

$0.00167744
$0.00167744$0.00167744
+0.50%1D
EZ1 TOKEN (EZ) मूल्य का लाइव चार्ट
EZ1 TOKEN (EZ) प्राइस की जानकारी (USD)

EZ1 TOKEN (EZ) रियल-टाइम प्राइस $0.00167744 है. पिछले 24 घंटों में, EZ ने $ 0.00157641 के कम और $ 0.00172365 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00531486 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EZ में +0.02%, 24 घंटों में +0.59%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

EZ1 TOKEN (EZ) मार्केट की जानकारी

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

--
----

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

999.81M
999.81M 999.81M

999,812,684.603393
999,812,684.603393 999,812,684.603393

EZ1 TOKEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.68M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.81M है, कुल आपूर्ति 999812684.603393 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.68M है.

EZ1 TOKEN (EZ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, EZ1 TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, EZ1 TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0017435425 था.
पिछले 60 दिनों में, EZ1 TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006436047 था.
पिछले 90 दिनों में, EZ1 TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013070837785951777 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.59%
30 दिन$ +0.0017435425+103.94%
60 दिन$ +0.0006436047+38.37%
90 दिन$ -0.0013070837785951777-43.79%

EZ1 TOKEN (EZ) क्या है

Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.

EZ1 TOKEN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में EZ1 TOKEN (EZ) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके EZ1 TOKEN (EZ) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? EZ1 TOKEN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब EZ1 TOKEN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EZ लोकल करेंसी में

EZ1 TOKEN (EZ) टोकन का अर्थशास्त्र

EZ1 TOKEN (EZ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EZ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: EZ1 TOKEN (EZ) के बारे में अन्य प्रश्न

आज EZ1 TOKEN (EZ) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EZ प्राइस 0.00167744 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EZ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EZ से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00167744 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
EZ1 TOKEN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EZ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.68M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EZ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.81M USD है.
EZ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EZ ने 0.00531486 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EZ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EZ ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
EZ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EZ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EZ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EZ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EZ का प्राइस का अनुमान देखें.
