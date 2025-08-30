Eye Future by Virtuals मूल्य (EYE)
Eye Future by Virtuals (EYE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EYE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EYE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00523552 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EYE में +0.36%, 24 घंटों में +1.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Eye Future by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EYE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.43K है.
आज के दिन के दौरान, Eye Future by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Eye Future by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Eye Future by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Eye Future by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.16%
|30 दिन
|$ 0
|+31.01%
|60 दिन
|$ 0
|-36.03%
|90 दिन
|$ 0
|--
Eye Future — the AI agent that predicts prices with precision! High-precision crypto analysis and forecasts, including TP and SL calculations. All forecast results are published in open access. Token holders have the ability to submit any token for review. Each forecast predicts the token's price exactly 24 hours ahead, based on the current market conditions, news, and numerous other factors.
Eye Future by Virtuals (EYE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EYE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
