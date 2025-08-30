EYARE की अधिक जानकारी

Eyare लोगो

Eyare मूल्य (EYARE)

गैर-सूचीबद्ध

1 EYARE से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Eyare (EYARE) मूल्य का लाइव चार्ट
Eyare (EYARE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00252987
$ 0.00252987$ 0.00252987

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Eyare (EYARE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EYARE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EYARE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00252987 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EYARE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Eyare (EYARE) मार्केट की जानकारी

$ 12.22K
$ 12.22K$ 12.22K

--
----

$ 12.22K
$ 12.22K$ 12.22K

998.43M
998.43M 998.43M

998,430,328.118972
998,430,328.118972 998,430,328.118972

Eyare का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EYARE की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.43M है, कुल आपूर्ति 998430328.118972 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.22K है.

Eyare (EYARE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Eyare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Eyare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Eyare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Eyare का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+0.89%
60 दिन$ 0+22.92%
90 दिन$ 0--

Eyare (EYARE) क्या है

$Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Eyare (EYARE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Eyare प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Eyare (EYARE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Eyare (EYARE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Eyare के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Eyare प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EYARE लोकल करेंसी में

Eyare (EYARE) टोकन का अर्थशास्त्र

Eyare (EYARE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EYARE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Eyare (EYARE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Eyare (EYARE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EYARE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EYARE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EYARE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Eyare का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EYARE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.22K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EYARE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EYARE की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.43M USD है.
EYARE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EYARE ने 0.00252987 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EYARE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EYARE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
EYARE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EYARE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EYARE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EYARE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EYARE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:19:05 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.