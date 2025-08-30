Extreme Accelerationism मूल्य (X/ACC)
Extreme Accelerationism (X/ACC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, X/ACC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. X/ACC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में X/ACC में --, 24 घंटों में -3.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Extreme Accelerationism का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. X/ACC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.18M है, कुल आपूर्ति 999178306.229284 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.75K है.
आज के दिन के दौरान, Extreme Accelerationism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Extreme Accelerationism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Extreme Accelerationism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Extreme Accelerationism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology.
