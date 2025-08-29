Extra Finance मूल्य (EXTRA)
Extra Finance (EXTRA) रियल-टाइम प्राइस $0.01880486 है. पिछले 24 घंटों में, EXTRA ने $ 0.01875685 के कम और $ 0.02091065 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EXTRA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.287855 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01333046 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EXTRA में -0.92%, 24 घंटों में -10.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Extra Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EXTRA की मार्केट में उपलब्ध राशि 361.99M है, कुल आपूर्ति 885672990.039459 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.62M है.
आज के दिन के दौरान, Extra Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00210578205708138 था.
पिछले 30 दिनों में, Extra Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019589699 था.
पिछले 60 दिनों में, Extra Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010866350 था.
पिछले 90 दिनों में, Extra Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00343123333608738 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00210578205708138
|-10.07%
|30 दिन
|$ -0.0019589699
|-10.41%
|60 दिन
|$ -0.0010866350
|-5.77%
|90 दिन
|$ -0.00343123333608738
|-15.43%
What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism. What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest. History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism What’s next for your project? Extra Finance’s roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2 What can your token be used for? Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance: `$EXTRA` — ERC-20 utility token of the protocol `$veEXTRA` — ERC-20 governance token of the protocol `$EXTRA` is used for rewarding liquidity providers through emissions. `$veEXTRA` is used for governance. Any `$EXTRA` holder can vote-escrow their tokens and receive a `$veEXTRA` in exchange. Utility By holding `$veEXTRA`, users can unlock the following benefits and features: APR rewards, sourced from both protocol fees and `$EXTRA` token incentives. - The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back `$EXTRA` tokens from the market and then distribute them to holders of `$veEXTRA` tokens. - A portion of the `$EXTRA` tokens allocated to the community will also be assigned to `$veEXTRA` token holders, subject to a specific emission plan. - At the end of each epoch, rewards will be accumulated. Unlock up to 4x leverage for yield farming pools. Gain access to lending pools with a high utilization rate. (`$veEXTRA` holders only) Vote & Governance in the community. `$veEXTRA`is the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.
