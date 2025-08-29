Expand मूल्य (XZK)
-0.79%
-9.22%
-20.19%
-20.19%
Expand (XZK) रियल-टाइम प्राइस $0.00288086 है. पिछले 24 घंटों में, XZK ने $ 0.00288037 के कम और $ 0.00325441 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XZK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.187647 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00269224 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XZK में -0.79%, 24 घंटों में -9.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Expand का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.18M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XZK की मार्केट में उपलब्ध राशि 410.76M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.88M है.
आज के दिन के दौरान, Expand का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000292937718731179 था.
पिछले 30 दिनों में, Expand का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013907855 था.
पिछले 60 दिनों में, Expand का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015147118 था.
पिछले 90 दिनों में, Expand का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000292937718731179
|-9.22%
|30 दिन
|$ -0.0013907855
|-48.27%
|60 दिन
|$ -0.0015147118
|-52.57%
|90 दिन
|$ 0
|--
Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security.
Expand (XZK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XZK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
