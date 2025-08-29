XZK की अधिक जानकारी

Expand मूल्य (XZK)

गैर-सूचीबद्ध

1 XZK से USD लाइव प्राइस:

$0.00288086
$0.00288086$0.00288086
-9.20%1D
mexc
USD
Expand (XZK) मूल्य का लाइव चार्ट
Expand (XZK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00288037
$ 0.00288037$ 0.00288037
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00325441
$ 0.00325441$ 0.00325441
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00288037
$ 0.00288037$ 0.00288037

$ 0.00325441
$ 0.00325441$ 0.00325441

$ 0.187647
$ 0.187647$ 0.187647

$ 0.00269224
$ 0.00269224$ 0.00269224

-0.79%

-9.22%

-20.19%

-20.19%

Expand (XZK) रियल-टाइम प्राइस $0.00288086 है. पिछले 24 घंटों में, XZK ने $ 0.00288037 के कम और $ 0.00325441 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XZK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.187647 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00269224 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XZK में -0.79%, 24 घंटों में -9.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Expand (XZK) मार्केट की जानकारी

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

410.76M
410.76M 410.76M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Expand का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.18M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XZK की मार्केट में उपलब्ध राशि 410.76M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.88M है.

Expand (XZK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Expand का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000292937718731179 था.
पिछले 30 दिनों में, Expand का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013907855 था.
पिछले 60 दिनों में, Expand का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015147118 था.
पिछले 90 दिनों में, Expand का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000292937718731179-9.22%
30 दिन$ -0.0013907855-48.27%
60 दिन$ -0.0015147118-52.57%
90 दिन$ 0--

Expand (XZK) क्या है

Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Expand प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Expand (XZK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Expand (XZK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Expand के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Expand प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XZK लोकल करेंसी में

Expand (XZK) टोकन का अर्थशास्त्र

Expand (XZK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XZK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Expand (XZK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Expand (XZK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XZK प्राइस 0.00288086 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XZK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XZK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00288086 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Expand का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XZK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.18M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XZK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XZK की मार्केट में उपलब्ध राशि 410.76M USD है.
XZK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XZK ने 0.187647 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XZK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XZK ने 0.00269224 USD की ATL प्राइस देखी.
XZK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XZK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XZK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XZK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XZK का प्राइस का अनुमान देखें.
