Exodus AI लोगो

Exodus AI मूल्य (EXO)

गैर-सूचीबद्ध

1 EXO से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Exodus AI (EXO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:31:25 (UTC+8)

Exodus AI (EXO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00724976
$ 0.00724976$ 0.00724976

$ 0
$ 0$ 0

+0.77%

-5.16%

+10.59%

+10.59%

Exodus AI (EXO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EXO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EXO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00724976 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EXO में +0.77%, 24 घंटों में -5.16%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.59% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Exodus AI (EXO) मार्केट की जानकारी

$ 27.70K
$ 27.70K$ 27.70K

--
----

$ 27.70K
$ 27.70K$ 27.70K

988.97M
988.97M 988.97M

988,965,615.391218
988,965,615.391218 988,965,615.391218

Exodus AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EXO की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.97M है, कुल आपूर्ति 988965615.391218 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.70K है.

Exodus AI (EXO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Exodus AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Exodus AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Exodus AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Exodus AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.16%
30 दिन$ 0+4.77%
60 दिन$ 0+17.23%
90 दिन$ 0--

Exodus AI (EXO) क्या है

AI-driven prediction markets powered by crowd wisdom & social media analytics. $EXO beta is now live - predict, earn, and earn points. Exodus AI is a revolutionary platform that combines artificial intelligence, social media analytics, and crowd wisdom to predict near-future outcomes of real-world events with unprecedented accuracy. Our advanced AI models process vast amounts of data from multiple sources, including social media trends, market indicators, and historical patterns, to generate highly accurate predictions about upcoming events. What sets us apart is our unique approach to combining machine learning with collective human intelligence. By aggregating insights from our community of expert predictors and validating them through our AI systems, we achieve prediction accuracy rates that consistently outperform traditional forecasting methods.

Exodus AI (EXO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Exodus AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Exodus AI (EXO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Exodus AI (EXO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Exodus AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Exodus AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EXO लोकल करेंसी में

Exodus AI (EXO) टोकन का अर्थशास्त्र

Exodus AI (EXO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EXO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Exodus AI (EXO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Exodus AI (EXO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EXO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EXO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EXO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Exodus AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EXO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.70K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EXO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EXO की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.97M USD है.
EXO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EXO ने 0.00724976 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EXO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EXO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
EXO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EXO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EXO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EXO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EXO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:31:25 (UTC+8)

