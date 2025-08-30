Exodus AI मूल्य (EXO)
Exodus AI (EXO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EXO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EXO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00724976 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EXO में +0.77%, 24 घंटों में -5.16%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.59% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Exodus AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EXO की मार्केट में उपलब्ध राशि 988.97M है, कुल आपूर्ति 988965615.391218 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.70K है.
आज के दिन के दौरान, Exodus AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Exodus AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Exodus AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Exodus AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.16%
|30 दिन
|$ 0
|+4.77%
|60 दिन
|$ 0
|+17.23%
|90 दिन
|$ 0
|--
AI-driven prediction markets powered by crowd wisdom & social media analytics. $EXO beta is now live - predict, earn, and earn points. Exodus AI is a revolutionary platform that combines artificial intelligence, social media analytics, and crowd wisdom to predict near-future outcomes of real-world events with unprecedented accuracy. Our advanced AI models process vast amounts of data from multiple sources, including social media trends, market indicators, and historical patterns, to generate highly accurate predictions about upcoming events. What sets us apart is our unique approach to combining machine learning with collective human intelligence. By aggregating insights from our community of expert predictors and validating them through our AI systems, we achieve prediction accuracy rates that consistently outperform traditional forecasting methods.
Exodus AI (EXO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EXO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
