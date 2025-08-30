EXA मूल्य (EXA)
EXA (EXA) रियल-टाइम प्राइस $0.00010205 है. पिछले 24 घंटों में, EXA ने $ 0.000102 के कम और $ 0.00011316 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EXA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01990015 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00008605 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EXA में -1.40%, 24 घंटों में -9.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
EXA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EXA की मार्केट में उपलब्ध राशि 76.83M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 102.05K है.
आज के दिन के दौरान, EXA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, EXA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000135256 था.
पिछले 60 दिनों में, EXA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000069834 था.
पिछले 90 दिनों में, EXA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00002209969142300595 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.39%
|30 दिन
|$ -0.0000135256
|-13.25%
|60 दिन
|$ +0.0000069834
|+6.84%
|90 दिन
|$ -0.00002209969142300595
|-17.80%
EXA Market is an NFT marketplace empowering creators and collectors. With a strong emphasis on quality over quantity, the platform aims to reshape the perception of NFTs by enabling artists and creators to express their authentic visions. By offering seamless and secure onboarding for users, EXA Market is dedicated to fostering a community that values creativity, accessibility, and innovation in the blockchain space.
EXA (EXA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EXA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
