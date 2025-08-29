ESIM की अधिक जानकारी

EvoSimGame लोगो

EvoSimGame मूल्य (ESIM)

गैर-सूचीबद्ध

1 ESIM से USD लाइव प्राइस:

$0.058671
-3.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
EvoSimGame (ESIM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:38:28 (UTC+8)

EvoSimGame (ESIM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.057696
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.061462
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.057696
$ 0.061462
$ 0.091641
$ 0.05084
-0.16%

-3.75%

-6.90%

-6.90%

EvoSimGame (ESIM) रियल-टाइम प्राइस $0.058671 है. पिछले 24 घंटों में, ESIM ने $ 0.057696 के कम और $ 0.061462 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ESIM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.091641 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.05084 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ESIM में -0.16%, 24 घंटों में -3.75%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

EvoSimGame (ESIM) मार्केट की जानकारी

$ 2.93M
--
$ 2.93M
50.00M
50,000,000.0
EvoSimGame का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.93M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ESIM की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.00M है, कुल आपूर्ति 50000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.93M है.

EvoSimGame (ESIM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, EvoSimGame का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00228762257740329 था.
पिछले 30 दिनों में, EvoSimGame का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0094810693 था.
पिछले 60 दिनों में, EvoSimGame का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0126942687 था.
पिछले 90 दिनों में, EvoSimGame का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00228762257740329-3.75%
30 दिन$ -0.0094810693-16.15%
60 दिन$ -0.0126942687-21.63%
90 दिन$ 0--

EvoSimGame (ESIM) क्या है

ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

EvoSimGame प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में EvoSimGame (ESIM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके EvoSimGame (ESIM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? EvoSimGame के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब EvoSimGame प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ESIM लोकल करेंसी में

EvoSimGame (ESIM) टोकन का अर्थशास्त्र

EvoSimGame (ESIM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ESIM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: EvoSimGame (ESIM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज EvoSimGame (ESIM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ESIM प्राइस 0.058671 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ESIM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ESIM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.058671 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
EvoSimGame का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ESIM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.93M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ESIM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ESIM की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.00M USD है.
ESIM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ESIM ने 0.091641 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ESIM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ESIM ने 0.05084 USD की ATL प्राइस देखी.
ESIM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ESIM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ESIM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ESIM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ESIM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:38:28 (UTC+8)

