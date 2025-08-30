EVOLVE की अधिक जानकारी

Evolve मूल्य (EVOLVE)

1 EVOLVE से USD लाइव प्राइस:

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Evolve (EVOLVE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:31:18 (UTC+8)

Evolve (EVOLVE) प्राइस की जानकारी (USD)

Evolve (EVOLVE) रियल-टाइम प्राइस $0.00001011 है. पिछले 24 घंटों में, EVOLVE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EVOLVE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00041429 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000715 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EVOLVE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +6.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Evolve (EVOLVE) मार्केट की जानकारी

Evolve का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EVOLVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 948.82M है, कुल आपूर्ति 998821661.479111 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.10K है.

Evolve (EVOLVE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Evolve का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Evolve का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000030764 था.
पिछले 60 दिनों में, Evolve का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000032477 था.
पिछले 90 दिनों में, Evolve का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0000030764+30.43%
60 दिन$ -0.0000032477-32.12%
90 दिन$ 0--

Evolve (EVOLVE) क्या है

EVOLVE is an on-chain evolution game where your wallet is your identity. Every buyer receives a procedurally generated creature called an EvoBit, born from the first four characters of your wallet address. EvoBits gain experience as you hold, evolve across levels, and respond to burn/sell behavior. The project blends meme culture, gamified mechanics, and tokenomics, creating a long-term experience instead of just a pump. Every EvoBit is unique, evolves over time, and can eventually battle or form teams — all based on what your wallet does on-chain.

Evolve (EVOLVE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Evolve प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Evolve (EVOLVE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Evolve (EVOLVE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Evolve के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Evolve प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EVOLVE लोकल करेंसी में

Evolve (EVOLVE) टोकन का अर्थशास्त्र

Evolve (EVOLVE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EVOLVE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Evolve (EVOLVE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Evolve (EVOLVE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EVOLVE प्राइस 0.00001011 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EVOLVE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EVOLVE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00001011 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Evolve का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EVOLVE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EVOLVE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EVOLVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 948.82M USD है.
EVOLVE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EVOLVE ने 0.00041429 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EVOLVE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EVOLVE ने 0.00000715 USD की ATL प्राइस देखी.
EVOLVE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EVOLVE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EVOLVE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EVOLVE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EVOLVE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:31:18 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.