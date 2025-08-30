EVIN की अधिक जानकारी

Evin Token लोगो

Evin Token मूल्य (EVIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 EVIN से USD लाइव प्राइस:

$0.00893959
$0.00893959$0.00893959
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Evin Token (EVIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:18:50 (UTC+8)

Evin Token (EVIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.491699
$ 0.491699$ 0.491699

$ 0.00539557
$ 0.00539557$ 0.00539557

--

--

+0.42%

+0.42%

Evin Token (EVIN) रियल-टाइम प्राइस $0.00893959 है. पिछले 24 घंटों में, EVIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EVIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.491699 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00539557 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EVIN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Evin Token (EVIN) मार्केट की जानकारी

$ 8.45K
$ 8.45K$ 8.45K

--
----

$ 8.89K
$ 8.89K$ 8.89K

945.00K
945.00K 945.00K

994,999.0
994,999.0 994,999.0

Evin Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.45K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EVIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 945.00K है, कुल आपूर्ति 994999.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.89K है.

Evin Token (EVIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Evin Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Evin Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009254040 था.
पिछले 60 दिनों में, Evin Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0014392686 था.
पिछले 90 दिनों में, Evin Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0009254040+10.35%
60 दिन$ +0.0014392686+16.10%
90 दिन$ 0--

Evin Token (EVIN) क्या है

Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Evin Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Evin Token (EVIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Evin Token (EVIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Evin Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Evin Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EVIN लोकल करेंसी में

Evin Token (EVIN) टोकन का अर्थशास्त्र

Evin Token (EVIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EVIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Evin Token (EVIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Evin Token (EVIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EVIN प्राइस 0.00893959 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EVIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EVIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00893959 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Evin Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EVIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.45K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EVIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EVIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 945.00K USD है.
EVIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EVIN ने 0.491699 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EVIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EVIN ने 0.00539557 USD की ATL प्राइस देखी.
EVIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EVIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EVIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EVIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EVIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:18:50 (UTC+8)

