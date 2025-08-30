BCDT की अधिक जानकारी

EvidenZ लोगो

EvidenZ मूल्य (BCDT)

गैर-सूचीबद्ध

1 BCDT से USD लाइव प्राइस:

$0.02589594
$0.02589594$0.02589594
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
EvidenZ (BCDT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:54:36 (UTC+8)

EvidenZ (BCDT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.454986
$ 0.454986$ 0.454986

$ 0.00256645
$ 0.00256645$ 0.00256645

--

--

-4.43%

-4.43%

EvidenZ (BCDT) रियल-टाइम प्राइस $0.02589594 है. पिछले 24 घंटों में, BCDT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BCDT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.454986 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00256645 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BCDT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -4.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

EvidenZ (BCDT) मार्केट की जानकारी

$ 894.44K
$ 894.44K$ 894.44K

--
----

$ 934.07K
$ 934.07K$ 934.07K

34.54M
34.54M 34.54M

36,070,279.46467102
36,070,279.46467102 36,070,279.46467102

EvidenZ का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 894.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BCDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 34.54M है, कुल आपूर्ति 36070279.46467102 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 934.07K है.

EvidenZ (BCDT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, EvidenZ का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, EvidenZ का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0042649447 था.
पिछले 60 दिनों में, EvidenZ का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0029931951 था.
पिछले 90 दिनों में, EvidenZ का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00106612360342285 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0042649447+16.47%
60 दिन$ +0.0029931951+11.56%
90 दिन$ +0.00106612360342285+4.29%

EvidenZ (BCDT) क्या है

Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.

EvidenZ प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में EvidenZ (BCDT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके EvidenZ (BCDT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? EvidenZ के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब EvidenZ प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BCDT लोकल करेंसी में

EvidenZ (BCDT) टोकन का अर्थशास्त्र

EvidenZ (BCDT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BCDT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: EvidenZ (BCDT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज EvidenZ (BCDT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BCDT प्राइस 0.02589594 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BCDT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BCDT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02589594 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
EvidenZ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BCDT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 894.44K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BCDT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BCDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 34.54M USD है.
BCDT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BCDT ने 0.454986 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BCDT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BCDT ने 0.00256645 USD की ATL प्राइस देखी.
BCDT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BCDT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BCDT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BCDT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BCDT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:54:36 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.