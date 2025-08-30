Eve AI मूल्य (EVEAI)
Eve AI (EVEAI) रियल-टाइम प्राइस $0.00140499 है. पिछले 24 घंटों में, EVEAI ने $ 0.00138085 के कम और $ 0.00145384 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EVEAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.205454 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00128919 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EVEAI में +1.03%, 24 घंटों में -1.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Eve AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 121.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EVEAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 86.59M है, कुल आपूर्ति 86589838.49362345 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 121.48K है.
आज के दिन के दौरान, Eve AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Eve AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003639363 था.
पिछले 60 दिनों में, Eve AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003397508 था.
पिछले 90 दिनों में, Eve AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014765126954679265 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.79%
|30 दिन
|$ -0.0003639363
|-25.90%
|60 दिन
|$ -0.0003397508
|-24.18%
|90 दिन
|$ -0.0014765126954679265
|-51.24%
EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation.
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Eve AI (EVEAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Eve AI (EVEAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Eve AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Eve AI (EVEAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EVEAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
