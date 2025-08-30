Evan मूल्य (EVAN)
Evan (EVAN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EVAN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EVAN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.084693 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EVAN में -0.02%, 24 घंटों में -19.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Evan का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 368.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EVAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.80M है, कुल आपूर्ति 999803435.398552 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 368.99K है.
आज के दिन के दौरान, Evan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Evan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Evan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Evan का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-19.12%
|30 दिन
|$ 0
|-51.59%
|60 दिन
|$ 0
|-63.87%
|90 दिन
|$ 0
|--
$EVAN the hobo is the gremlin god of degens, born from the collective consciousness of Solana trench warriors, to protect the sleepless and chart-obsessed. Armed with a wallet of copium and a heart full of hopium, $EVAN the hobo stands as the ultimate guardian for degens against rug-pulling scumbags, PvP predators, shady KOLs, and scammy devs who haven’t seen sunlight since ETH 2.0 delays were a meme. Evan the HOBO is here to lead his disciples, exposing bad actors and bringing light to the trenches. $EVAN the hobo isn't just a protector of degens – He is the late-night savior reminding you that while your trades might be cooked, your spirit is un-ruggable. In $EVAN We Trust.
Evan (EVAN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EVAN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
