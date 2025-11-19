एक्सचेंजDEX+
Eva AI Companion का आज का लाइव मूल्य 0.00000657 USD है.EVA का मार्केट कैप 6,562.79 USD है. भारत में EVA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

EVA की अधिक जानकारी

EVA प्राइस की जानकारी

EVA क्या है

EVA आधिकारिक वेबसाइट

EVA टोकन का अर्थशास्त्र

EVA प्राइस का पूर्वानुमान

Eva AI Companion मूल्य (EVA)

1 EVA से USD लाइव प्राइस:

Eva AI Companion (EVA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:42:33 (UTC+8)

Eva AI Companion का आज का मूल्य

आज Eva AI Companion (EVA) का लाइव मूल्य $ 0.00000657 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा EVA से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00000657 प्रति EVA है.

$ 6,562.79 के मार्केट कैप के अनुसार Eva AI Companion करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.43M EVA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, EVA की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00022567 और सबसे निम्न स्तर $ 0.0000063 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में EVA में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Eva AI Companion (EVA) मार्केट की जानकारी

Eva AI Companion का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.56K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.43M है, कुल आपूर्ति 999431045.948598 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.56K है.

Eva AI Companion की प्राइस हिस्ट्री USD

--

--

0.00%

0.00%

Eva AI Companion (EVA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Eva AI Companion का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Eva AI Companion का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000000824 था.
पिछले 60 दिनों में, Eva AI Companion का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000025495 था.
पिछले 90 दिनों में, Eva AI Companion का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000001871603751025017 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000000824-1.25%
60 दिन$ -0.0000025495-38.80%
90 दिन$ -0.000001871603751025017-22.17%

Eva AI Companion के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Eva AI Companion (EVA) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में EVA का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Eva AI Companion (EVA) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Eva AI Companion के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Eva AI Companion की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए EVA के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Eva AI Companionप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Eva AI Companion (EVA) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Eva AI Companion

2030 में 1 Eva AI Companion का मूल्य कितना होगा?
अगर Eva AI Companion 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Eva AI Companion के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:42:33 (UTC+8)

Eva AI Companion (EVA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Eva AI Companion के बारे में और जानें

