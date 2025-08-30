EUROe Stablecoin मूल्य (EUROE)
EUROe Stablecoin (EUROE) रियल-टाइम प्राइस $1.17 है. पिछले 24 घंटों में, EUROE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EUROE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.18 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.817603 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EUROE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
EUROe Stablecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 183.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EUROE की मार्केट में उपलब्ध राशि 157.55K है, कुल आपूर्ति 157549.11 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 183.84K है.
आज के दिन के दौरान, EUROe Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, EUROe Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015761070 था.
पिछले 60 दिनों में, EUROe Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0025390170 था.
पिछले 90 दिनों में, EUROe Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0351208870273945 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0015761070
|-0.13%
|60 दिन
|$ -0.0025390170
|-0.21%
|90 दिन
|$ +0.0351208870273945
|+3.09%
## What is EUROe? EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance. EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority. ## How Many EUROe Are There in Circulation? EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe. ## Who Is the Founder of EUROe? The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company. ## Where Can I Buy EUROe? EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance.
