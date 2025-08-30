ECTE की अधिक जानकारी

EurocoinToken लोगो

EurocoinToken मूल्य (ECTE)

गैर-सूचीबद्ध

1 ECTE से USD लाइव प्राइस:

$0.08828
$0.08828
-2.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
EurocoinToken (ECTE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:10:55 (UTC+8)

EurocoinToken (ECTE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.087335
$ 0.087335
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.092055
$ 0.092055
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.087335
$ 0.087335

$ 0.092055
$ 0.092055

$ 1.026
$ 1.026

$ 0
$ 0

+0.36%

-2.79%

-8.05%

-8.05%

EurocoinToken (ECTE) रियल-टाइम प्राइस $0.08828 है. पिछले 24 घंटों में, ECTE ने $ 0.087335 के कम और $ 0.092055 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ECTE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.026 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ECTE में +0.36%, 24 घंटों में -2.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

EurocoinToken (ECTE) मार्केट की जानकारी

$ 481.07K
$ 481.07K

--
--

$ 8.85M
$ 8.85M

5.44M
5.44M

100,000,000.0
100,000,000.0

EurocoinToken का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 481.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ECTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.44M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.85M है.

EurocoinToken (ECTE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, EurocoinToken का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00253526013214441 था.
पिछले 30 दिनों में, EurocoinToken का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0051526652 था.
पिछले 60 दिनों में, EurocoinToken का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0338226104 था.
पिछले 90 दिनों में, EurocoinToken का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01895309852910408 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00253526013214441-2.79%
30 दिन$ -0.0051526652-5.83%
60 दिन$ +0.0338226104+38.31%
90 दिन$ +0.01895309852910408+27.34%

EurocoinToken (ECTE) क्या है

The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

EurocoinToken प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में EurocoinToken (ECTE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके EurocoinToken (ECTE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? EurocoinToken के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब EurocoinToken प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ECTE लोकल करेंसी में

EurocoinToken (ECTE) टोकन का अर्थशास्त्र

EurocoinToken (ECTE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ECTE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: EurocoinToken (ECTE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज EurocoinToken (ECTE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ECTE प्राइस 0.08828 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ECTE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ECTE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.08828 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
EurocoinToken का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ECTE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 481.07K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ECTE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ECTE की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.44M USD है.
ECTE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ECTE ने 1.026 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ECTE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ECTE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ECTE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ECTE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ECTE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ECTE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ECTE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:10:55 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.