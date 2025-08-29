EURT की अधिक जानकारी

1 EURT से USD लाइव प्राइस:

$1.15
$1.15$1.15
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Euro Tether (EURT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:22:47 (UTC+8)

Euro Tether (EURT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 0.944541
$ 0.944541$ 0.944541

+0.29%

-0.08%

-0.33%

-0.33%

Euro Tether (EURT) रियल-टाइम प्राइस $1.15 है. पिछले 24 घंटों में, EURT ने $ 1.14 के कम और $ 1.16 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EURT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.31 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.944541 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EURT में +0.29%, 24 घंटों में -0.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Euro Tether (EURT) मार्केट की जानकारी

$ 6.00M
$ 6.00M

--
--

$ 57.69M
$ 57.69M

5.20M
5.20M

50,000,050.0
50,000,050.0

Euro Tether का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EURT की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.20M है, कुल आपूर्ति 50000050.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 57.69M है.

Euro Tether (EURT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Euro Tether का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000940978590336 था.
पिछले 30 दिनों में, Euro Tether का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0054419150 था.
पिछले 60 दिनों में, Euro Tether का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0016827950 था.
पिछले 90 दिनों में, Euro Tether का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0207124477242194 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000940978590336-0.08%
30 दिन$ +0.0054419150+0.47%
60 दिन$ -0.0016827950-0.14%
90 दिन$ +0.0207124477242194+1.83%

Euro Tether (EURT) क्या है

Euro Tether (EURT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Euro Tether प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Euro Tether (EURT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Euro Tether (EURT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Euro Tether के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Euro Tether प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EURT लोकल करेंसी में

Euro Tether (EURT) टोकन का अर्थशास्त्र

Euro Tether (EURT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EURT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Euro Tether (EURT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Euro Tether (EURT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EURT प्राइस 1.15 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EURT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EURT से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.15 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Euro Tether का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EURT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.00M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EURT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EURT की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.20M USD है.
EURT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EURT ने 1.31 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EURT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EURT ने 0.944541 USD की ATL प्राइस देखी.
EURT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EURT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EURT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EURT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EURT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:22:47 (UTC+8)

