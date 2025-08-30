Etica मूल्य (ETI)
-0.65%
-1.84%
-9.84%
-9.84%
Etica (ETI) रियल-टाइम प्राइस $0.061074 है. पिछले 24 घंटों में, ETI ने $ 0.06018 के कम और $ 0.064778 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ETI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.8 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00899131 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ETI में -0.65%, 24 घंटों में -1.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Etica का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 357.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ETI की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.85M है, कुल आपूर्ति 5852163.112459542 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 357.44K है.
आज के दिन के दौरान, Etica का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00114556054142681 था.
पिछले 30 दिनों में, Etica का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0584395363 था.
पिछले 60 दिनों में, Etica का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1115609931 था.
पिछले 90 दिनों में, Etica का USD में मूल्य बदलाव $ +0.02926636466172614 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00114556054142681
|-1.84%
|30 दिन
|$ +0.0584395363
|+95.69%
|60 दिन
|$ +0.1115609931
|+182.67%
|90 दिन
|$ +0.02926636466172614
|+92.01%
What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol
Etica (ETI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ETI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
