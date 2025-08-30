ETHY की अधिक जानकारी

Ethy AI लोगो

Ethy AI मूल्य (ETHY)

गैर-सूचीबद्ध

1 ETHY से USD लाइव प्राइस:

$0.00586107
$0.00586107$0.00586107
+6.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Ethy AI (ETHY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:10:46 (UTC+8)

Ethy AI (ETHY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00537344
$ 0.00537344$ 0.00537344
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00731287
$ 0.00731287$ 0.00731287
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00537344
$ 0.00537344$ 0.00537344

$ 0.00731287
$ 0.00731287$ 0.00731287

$ 0.00940968
$ 0.00940968$ 0.00940968

$ 0
$ 0$ 0

-2.03%

+6.83%

+2.16%

+2.16%

Ethy AI (ETHY) रियल-टाइम प्राइस $0.00586107 है. पिछले 24 घंटों में, ETHY ने $ 0.00537344 के कम और $ 0.00731287 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ETHY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00940968 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ETHY में -2.03%, 24 घंटों में +6.83%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ethy AI (ETHY) मार्केट की जानकारी

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

--
----

$ 5.81M
$ 5.81M$ 5.81M

910.00M
910.00M 910.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ethy AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ETHY की मार्केट में उपलब्ध राशि 910.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.81M है.

Ethy AI (ETHY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ethy AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00037462 था.
पिछले 30 दिनों में, Ethy AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1250533057 था.
पिछले 60 दिनों में, Ethy AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0310508077 था.
पिछले 90 दिनों में, Ethy AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00571103394987557988 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00037462+6.83%
30 दिन$ +0.1250533057+2,133.63%
60 दिन$ +0.0310508077+529.78%
90 दिन$ +0.00571103394987557988+3,806.44%

Ethy AI (ETHY) क्या है

Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments.

Ethy AI (ETHY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Ethy AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ethy AI (ETHY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ethy AI (ETHY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ethy AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ethy AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ETHY लोकल करेंसी में

Ethy AI (ETHY) टोकन का अर्थशास्त्र

Ethy AI (ETHY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ETHY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ethy AI (ETHY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ethy AI (ETHY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ETHY प्राइस 0.00586107 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ETHY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ETHY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00586107 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ethy AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ETHY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.28M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ETHY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ETHY की मार्केट में उपलब्ध राशि 910.00M USD है.
ETHY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ETHY ने 0.00940968 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ETHY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ETHY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ETHY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ETHY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ETHY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ETHY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ETHY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:10:46 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.