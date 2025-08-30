ERN की अधिक जानकारी

ERN प्राइस की जानकारी

ERN आधिकारिक वेबसाइट

ERN टोकन का अर्थशास्त्र

ERN प्राइस का पूर्वानुमान

Ethos Reserve Note लोगो

Ethos Reserve Note मूल्य (ERN)

गैर-सूचीबद्ध

1 ERN से USD लाइव प्राइस:

$0.936814
$0.936814$0.936814
-1.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Ethos Reserve Note (ERN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:25:49 (UTC+8)

Ethos Reserve Note (ERN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.931063
$ 0.931063$ 0.931063
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.949896
$ 0.949896$ 0.949896
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.931063
$ 0.931063$ 0.931063

$ 0.949896
$ 0.949896$ 0.949896

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 0.901836
$ 0.901836$ 0.901836

+0.36%

-1.12%

-5.70%

-5.70%

Ethos Reserve Note (ERN) रियल-टाइम प्राइस $0.938484 है. पिछले 24 घंटों में, ERN ने $ 0.931063 के कम और $ 0.949896 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ERN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.12 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.901836 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ERN में +0.36%, 24 घंटों में -1.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ethos Reserve Note (ERN) मार्केट की जानकारी

$ 64.46K
$ 64.46K$ 64.46K

--
----

$ 64.46K
$ 64.46K$ 64.46K

68.81K
68.81K 68.81K

68,805.77825445576
68,805.77825445576 68,805.77825445576

Ethos Reserve Note का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 64.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ERN की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.81K है, कुल आपूर्ति 68805.77825445576 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 64.46K है.

Ethos Reserve Note (ERN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ethos Reserve Note का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0106482981922012 था.
पिछले 30 दिनों में, Ethos Reserve Note का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0520913052 था.
पिछले 60 दिनों में, Ethos Reserve Note का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0378658585 था.
पिछले 90 दिनों में, Ethos Reserve Note का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0387660392239853 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0106482981922012-1.12%
30 दिन$ -0.0520913052-5.55%
60 दिन$ -0.0378658585-4.03%
90 दिन$ -0.0387660392239853-3.96%

Ethos Reserve Note (ERN) क्या है

Ethos Reserve Note (ERN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Ethos Reserve Note प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ethos Reserve Note (ERN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ethos Reserve Note (ERN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ethos Reserve Note के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ethos Reserve Note प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ERN लोकल करेंसी में

Ethos Reserve Note (ERN) टोकन का अर्थशास्त्र

Ethos Reserve Note (ERN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ERN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ethos Reserve Note (ERN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ethos Reserve Note (ERN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ERN प्राइस 0.938484 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ERN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ERN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.938484 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ethos Reserve Note का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ERN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 64.46K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ERN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ERN की मार्केट में उपलब्ध राशि 68.81K USD है.
ERN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ERN ने 1.12 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ERN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ERN ने 0.901836 USD की ATL प्राइस देखी.
ERN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ERN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ERN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ERN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ERN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:25:49 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.