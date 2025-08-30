ETHforestAI मूल्य (ETHFAI)
--
-1.89%
-9.50%
-9.50%
ETHforestAI (ETHFAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ETHFAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ETHFAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ETHFAI में --, 24 घंटों में -1.89%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ETHforestAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ETHFAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 22.57B है, कुल आपूर्ति 99595898000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 43.83K है.
आज के दिन के दौरान, ETHforestAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ETHforestAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ETHforestAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ETHforestAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.89%
|30 दिन
|$ 0
|+1.06%
|60 दिन
|$ 0
|+43.20%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies. What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease. History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023. What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.