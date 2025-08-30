ETHforestAI (ETHFAI) क्या है

What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies. What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease. History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023. What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot.

लोग यह भी पूछते हैं: ETHforestAI (ETHFAI) के बारे में अन्य प्रश्न आज ETHforestAI (ETHFAI) का मूल्य कितना है? USD में लाइव ETHFAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. ETHFAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए ETHFAI से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. ETHforestAI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? ETHFAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.93K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. ETHFAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? ETHFAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 22.57B USD है. ETHFAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? ETHFAI ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की. ETHFAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? ETHFAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. ETHFAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? ETHFAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या ETHFAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ETHFAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ETHFAI का प्राइस का अनुमान देखें.

