Ethernity Cloud मूल्य (ECLD)
-0.71%
-1.07%
-1.12%
-1.12%
Ethernity Cloud (ECLD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ECLD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ECLD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.07643 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ECLD में -0.71%, 24 घंटों में -1.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ethernity Cloud का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 427.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ECLD की मार्केट में उपलब्ध राशि 528.40M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 809.11K है.
आज के दिन के दौरान, Ethernity Cloud का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ethernity Cloud का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ethernity Cloud का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ethernity Cloud का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.07%
|30 दिन
|$ 0
|-27.53%
|60 दिन
|$ 0
|-20.83%
|90 दिन
|$ 0
|--
Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract.
Ethernity Cloud (ECLD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ECLD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
