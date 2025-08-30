EMON की अधिक जानकारी

Ethermon लोगो

Ethermon मूल्य (EMON)

गैर-सूचीबद्ध

1 EMON से USD लाइव प्राइस:

$0.00017482
$0.00017482$0.00017482
-3.30%1D
Ethermon (EMON) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:31:02 (UTC+8)

Ethermon (EMON) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-3.33%

-16.83%

-16.83%

Ethermon (EMON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EMON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EMON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.01 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EMON में -0.02%, 24 घंटों में -3.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ethermon (EMON) मार्केट की जानकारी

$ 25.64K
$ 25.64K$ 25.64K

--
----

$ 69.77K
$ 69.77K$ 69.77K

147.03M
147.03M 147.03M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Ethermon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EMON की मार्केट में उपलब्ध राशि 147.03M है, कुल आपूर्ति 400000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 69.77K है.

Ethermon (EMON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ethermon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ethermon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ethermon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ethermon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.33%
30 दिन$ 0+5.39%
60 दिन$ 0+15.03%
90 दिन$ 0--

Ethermon (EMON) क्या है

Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned.

Ethermon प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ethermon (EMON) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ethermon (EMON) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ethermon के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ethermon प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EMON लोकल करेंसी में

Ethermon (EMON) टोकन का अर्थशास्त्र

Ethermon (EMON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EMON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ethermon (EMON) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ethermon (EMON) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EMON प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EMON से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EMON से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ethermon का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EMON के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.64K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EMON की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EMON की मार्केट में उपलब्ध राशि 147.03M USD है.
EMON की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EMON ने 2.01 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EMON का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EMON ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
EMON का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EMON के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EMON इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EMON इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EMON का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:31:02 (UTC+8)

