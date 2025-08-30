Etherfuse USTRY मूल्य (USTRY)
Etherfuse USTRY (USTRY) रियल-टाइम प्राइस $1.043 है. पिछले 24 घंटों में, USTRY ने $ 1.012 के कम और $ 1.056 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USTRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 14.72 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.408477 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USTRY में +0.03%, 24 घंटों में +0.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Etherfuse USTRY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.24M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USTRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.20M है, कुल आपूर्ति 1196133.7004 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.24M है.
आज के दिन के दौरान, Etherfuse USTRY का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00410513 था.
पिछले 30 दिनों में, Etherfuse USTRY का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010036789 था.
पिछले 60 दिनों में, Etherfuse USTRY का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0118454553 था.
पिछले 90 दिनों में, Etherfuse USTRY का USD में मूल्य बदलाव $ +0.013080033899039 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00410513
|+0.39%
|30 दिन
|$ +0.0010036789
|+0.10%
|60 दिन
|$ +0.0118454553
|+1.14%
|90 दिन
|$ +0.013080033899039
|+1.27%
Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain.
