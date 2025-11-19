एक्सचेंजDEX+
Etherex Liquid Staking Token का आज का लाइव मूल्य 0.070924 USD है.REX33 का मार्केट कैप 5,295,257 USD है. भारत में REX33 से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 REX33 से USD लाइव प्राइस:

$0.070924
$0.070924$0.070924
-5.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Etherex Liquid Staking Token (REX33) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:54:08 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token का आज का मूल्य

आज Etherex Liquid Staking Token (REX33) का लाइव मूल्य $ 0.070924 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 5.99% का बदलाव आया है. मौजूदा REX33 से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.070924 प्रति REX33 है.

$ 5,295,257 के मार्केट कैप के अनुसार Etherex Liquid Staking Token करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 74.67M REX33 है. पिछले 24 घंटों के दौरान, REX33 की ट्रेडिंग $ 0.069311 (निम्न) और $ 0.075703 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.583351 और सबसे निम्न स्तर $ 0.069311 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में REX33 में पिछले एक घंटे में +2.33% और पिछले 7 दिनों में -18.13% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) मार्केट की जानकारी

$ 5.30M
$ 5.30M$ 5.30M

--
----

$ 5.30M
$ 5.30M$ 5.30M

74.67M
74.67M 74.67M

74,670,974.24981833
74,670,974.24981833 74,670,974.24981833

Etherex Liquid Staking Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. REX33 की मार्केट में उपलब्ध राशि 74.67M है, कुल आपूर्ति 74670974.24981833 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.30M है.

Etherex Liquid Staking Token की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.069311
$ 0.069311$ 0.069311
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.075703
$ 0.075703$ 0.075703
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.069311
$ 0.069311$ 0.069311

$ 0.075703
$ 0.075703$ 0.075703

$ 0.583351
$ 0.583351$ 0.583351

$ 0.069311
$ 0.069311$ 0.069311

+2.33%

-5.99%

-18.13%

-18.13%

Etherex Liquid Staking Token (REX33) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Etherex Liquid Staking Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00452033717740889 था.
पिछले 30 दिनों में, Etherex Liquid Staking Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0516427928 था.
पिछले 60 दिनों में, Etherex Liquid Staking Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0571785458 था.
पिछले 90 दिनों में, Etherex Liquid Staking Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.315534063334108 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00452033717740889-5.99%
30 दिन$ -0.0516427928-72.81%
60 दिन$ -0.0571785458-80.61%
90 दिन$ -0.315534063334108-81.64%

Etherex Liquid Staking Token के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Etherex Liquid Staking Token (REX33) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में REX33 का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Etherex Liquid Staking Token (REX33) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Etherex Liquid Staking Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Etherex Liquid Staking Token

2030 में 1 Etherex Liquid Staking Token का मूल्य कितना होगा?
अगर Etherex Liquid Staking Token 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Etherex Liquid Staking Token के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:54:08 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token के बारे में और जानें

