Ethereum Meta लोगो

Ethereum Meta मूल्य (ETHM)

गैर-सूचीबद्ध

1 ETHM से USD लाइव प्राइस:

--
----
-9.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Ethereum Meta (ETHM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:25:34 (UTC+8)

Ethereum Meta (ETHM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04141247
$ 0.04141247$ 0.04141247

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+2.42%

-9.34%

-23.69%

-23.69%

Ethereum Meta (ETHM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ETHM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ETHM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04141247 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ETHM में +2.42%, 24 घंटों में -9.34%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ethereum Meta (ETHM) मार्केट की जानकारी

$ 29.44K
$ 29.44K$ 29.44K

--
----

$ 29.44K
$ 29.44K$ 29.44K

3,001,091.10T
3,001,091.10T 3,001,091.10T

3.001091098999999e+18
3.001091098999999e+18 3.001091098999999e+18

Ethereum Meta का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ETHM की मार्केट में उपलब्ध राशि 3,001,091.10T है, कुल आपूर्ति 3.001091098999999e+18 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.44K है.

Ethereum Meta (ETHM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ethereum Meta का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ethereum Meta का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ethereum Meta का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ethereum Meta का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-9.34%
30 दिन$ 0-20.63%
60 दिन$ 0-26.95%
90 दिन$ 0--

Ethereum Meta (ETHM) क्या है

Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience.

Ethereum Meta प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ethereum Meta (ETHM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ethereum Meta (ETHM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ethereum Meta के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ethereum Meta प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ETHM लोकल करेंसी में

Ethereum Meta (ETHM) टोकन का अर्थशास्त्र

Ethereum Meta (ETHM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ETHM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ethereum Meta (ETHM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ethereum Meta (ETHM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ETHM प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ETHM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ETHM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ethereum Meta का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ETHM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.44K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ETHM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ETHM की मार्केट में उपलब्ध राशि 3,001,091.10T USD है.
ETHM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ETHM ने 0.04141247 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ETHM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ETHM ने 0.0 USD की ATL प्राइस देखी.
ETHM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ETHM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ETHM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ETHM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ETHM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:25:34 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.