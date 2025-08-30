OS की अधिक जानकारी

Ethereans मूल्य (OS)

1 OS से USD लाइव प्राइस:

$0.072039
$0.072039$0.072039
-11.10%1D
USD
Ethereans (OS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:51:12 (UTC+8)

Ethereans (OS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.070973
$ 0.070973$ 0.070973
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.082028
$ 0.082028$ 0.082028
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.070973
$ 0.070973$ 0.070973

$ 0.082028
$ 0.082028$ 0.082028

$ 74.06
$ 74.06$ 74.06

$ 0.02209736
$ 0.02209736$ 0.02209736

+0.89%

-11.12%

+15.32%

+15.32%

Ethereans (OS) रियल-टाइम प्राइस $0.072039 है. पिछले 24 घंटों में, OS ने $ 0.070973 के कम और $ 0.082028 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 74.06 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02209736 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OS में +0.89%, 24 घंटों में -11.12%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ethereans (OS) मार्केट की जानकारी

$ 61.67K
$ 61.67K$ 61.67K

--
----

$ 72.04K
$ 72.04K$ 72.04K

856.01K
856.01K 856.01K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Ethereans का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 61.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OS की मार्केट में उपलब्ध राशि 856.01K है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 72.04K है.

Ethereans (OS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ethereans का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00901412865904646 था.
पिछले 30 दिनों में, Ethereans का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0172712493 था.
पिछले 60 दिनों में, Ethereans का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0271597259 था.
पिछले 90 दिनों में, Ethereans का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00901412865904646-11.12%
30 दिन$ -0.0172712493-23.97%
60 दिन$ -0.0271597259-37.70%
90 दिन$ 0--

Ethereans (OS) क्या है

The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network.

Ethereans (OS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Ethereans प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ethereans (OS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ethereans (OS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ethereans के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ethereans प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OS लोकल करेंसी में

Ethereans (OS) टोकन का अर्थशास्त्र

Ethereans (OS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ethereans (OS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ethereans (OS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OS प्राइस 0.072039 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.072039 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ethereans का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 61.67K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OS की मार्केट में उपलब्ध राशि 856.01K USD है.
OS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OS ने 74.06 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OS ने 0.02209736 USD की ATL प्राइस देखी.
OS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OS का प्राइस का अनुमान देखें.
Ethereans (OS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

