Ethena Staked ENA का आज का लाइव मूल्य 0.271024 USD है.SENA का मार्केट कैप 257,140,630 USD है. भारत में SENA से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Ethena Staked ENA मूल्य (SENA)

1 SENA से USD लाइव प्राइस:

$0.271023
$0.271023
+0.70%1D
Ethena Staked ENA (SENA) मूल्य का लाइव चार्ट
Ethena Staked ENA का आज का मूल्य

आज Ethena Staked ENA (SENA) का लाइव मूल्य $ 0.271024 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.78% का बदलाव आया है. मौजूदा SENA से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.271024 प्रति SENA है.

$ 257,140,630 के मार्केट कैप के अनुसार Ethena Staked ENA करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 948.78M SENA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SENA की ट्रेडिंग $ 0.264437 (निम्न) और $ 0.283878 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.31 और सबसे निम्न स्तर $ 0.224652 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SENA में पिछले एक घंटे में -0.59% और पिछले 7 दिनों में -13.33% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Ethena Staked ENA (SENA) मार्केट की जानकारी

Ethena Staked ENA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 257.14M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SENA की मार्केट में उपलब्ध राशि 948.78M है, कुल आपूर्ति 948784132.7619056 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 257.14M है.

Ethena Staked ENA की प्राइस हिस्ट्री USD

-0.59%

+0.78%

-13.33%

-13.33%

Ethena Staked ENA (SENA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ethena Staked ENA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0021098 था.
पिछले 30 दिनों में, Ethena Staked ENA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1146329072 था.
पिछले 60 दिनों में, Ethena Staked ENA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1635750174 था.
पिछले 90 दिनों में, Ethena Staked ENA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3860500759057412 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0021098+0.78%
30 दिन$ -0.1146329072-42.29%
60 दिन$ -0.1635750174-60.35%
90 दिन$ -0.3860500759057412-58.75%

Ethena Staked ENA के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Ethena Staked ENA (SENA) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SENA का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Ethena Staked ENA (SENA) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Ethena Staked ENA के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Ethena Staked ENA की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए SENA के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Ethena Staked ENAप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Ethena Staked ENA

2030 में 1 Ethena Staked ENA का मूल्य कितना होगा?
अगर Ethena Staked ENA 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Ethena Staked ENA के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.