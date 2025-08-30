ETF The Token मूल्य (ETF)
--
-2.11%
+2.80%
+2.80%
ETF The Token (ETF) रियल-टाइम प्राइस $0.00356236 है. पिछले 24 घंटों में, ETF ने $ 0.00351862 के कम और $ 0.00363951 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ETF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.617664 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00152818 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ETF में --, 24 घंटों में -2.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ETF The Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ETF की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.81K है.
आज के दिन के दौरान, ETF The Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ETF The Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001661449 था.
पिछले 60 दिनों में, ETF The Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009632856 था.
पिछले 90 दिनों में, ETF The Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.11%
|30 दिन
|$ +0.0001661449
|+4.66%
|60 दिन
|$ +0.0009632856
|+27.04%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
