ETF Rocks मूल्य (ETF)
--
--
+2.77%
+2.77%
ETF Rocks (ETF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ETF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ETF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ETF में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +2.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ETF Rocks का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ETF की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.62B है, कुल आपूर्ति 1618000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.58K है.
आज के दिन के दौरान, ETF Rocks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ETF Rocks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ETF Rocks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ETF Rocks का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+18.56%
|60 दिन
|$ 0
|+76.03%
|90 दिन
|$ 0
|--
ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live.
