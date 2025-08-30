Eternals मूल्य (ETER)
Eternals (ETER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ETER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ETER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00126503 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ETER में +1.26%, 24 घंटों में -3.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Eternals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 289.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ETER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.28B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.26M है.
आज के दिन के दौरान, Eternals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Eternals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Eternals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Eternals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.42%
|30 दिन
|$ 0
|-11.07%
|60 दिन
|$ 0
|+10.04%
|90 दिन
|$ 0
|--
Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure.
Eternals (ETER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ETER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
