ESV Capital का आज का लाइव मूल्य 0.00370642 USD है.ESVC का मार्केट कैप 370,641 USD है. भारत में ESVC से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

ESVC की अधिक जानकारी

ESVC प्राइस की जानकारी

ESVC क्या है

ESVC आधिकारिक वेबसाइट

ESVC टोकन का अर्थशास्त्र

ESVC प्राइस का पूर्वानुमान

ESV Capital मूल्य (ESVC)

1 ESVC से USD लाइव प्राइस:

$0.00370642
-0.10%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
ESV Capital (ESVC) मूल्य का लाइव चार्ट
ESV Capital का आज का मूल्य

आज ESV Capital (ESVC) का लाइव मूल्य $ 0.00370642 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.16% का बदलाव आया है. मौजूदा ESVC से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00370642 प्रति ESVC है.

$ 370,641 के मार्केट कैप के अनुसार ESV Capital करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M ESVC है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ESVC की ट्रेडिंग $ 0.00338084 (निम्न) और $ 0.00374426 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.193934 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00312262 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ESVC में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -36.70% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

ESV Capital (ESVC) मार्केट की जानकारी

$ 370.64K
--
$ 370.64K
100.00M
99,999,917.859929
ESV Capital का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 370.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ESVC की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 99999917.859929 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 370.64K है.

ESV Capital की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00338084
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00374426
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00338084
$ 0.00374426
$ 0.193934
$ 0.00312262
--

-0.15%

-36.70%

-36.70%

ESV Capital (ESVC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ESV Capital का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ESV Capital का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0024060381 था.
पिछले 60 दिनों में, ESV Capital का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0035095264 था.
पिछले 90 दिनों में, ESV Capital का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.15%
30 दिन$ -0.0024060381-64.91%
60 दिन$ -0.0035095264-94.68%
90 दिन$ 0--

ESV Capital के लिए प्राइस पूर्वानुमान

ESV Capital (ESVC) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में ESVC का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
ESV Capital (ESVC) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, ESV Capital के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में ESV Capital की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए ESVC के प्राइस पूर्वानुमान के लिए ESV Capitalप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

ESV Capital (ESVC) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न ESV Capital

2030 में 1 ESV Capital का मूल्य कितना होगा?
अगर ESV Capital 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. ESV Capital के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
ESV Capital (ESVC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

ESV Capital के बारे में और जानें

