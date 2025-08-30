Estee मूल्य (ESTEE)
Estee (ESTEE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ESTEE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ESTEE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ESTEE में +0.12%, 24 घंटों में +1.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Estee का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 294.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ESTEE की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B है, कुल आपूर्ति 420690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 294.59K है.
आज के दिन के दौरान, Estee का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Estee का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Estee का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Estee का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.21%
|30 दिन
|$ 0
|-36.71%
|60 दिन
|$ 0
|-13.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
The ESTEE project is focused on recognizing the real dog behind the iconic Shiba Inu meme, which inspired the creation of popular cryptocurrencies like Shiba Inu and Dogecoin. It was launched on the 18th of September 2024. Our goal is to give credit to ESTEE as the original Shiba Inu while building a strong and organic community that embraces the spirit of fun, decentralization, and viral culture represented by meme coins. The project aims to revitalize and strengthen the meme culture in the crypto space, establishing ESTEE as a central figure in the history of crypto memes.
