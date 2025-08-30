Espresso Bot मूल्य (ESPR)
Espresso Bot (ESPR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ESPR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ESPR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00801263 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ESPR में -0.02%, 24 घंटों में -3.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Espresso Bot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ESPR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 94.70K है.
आज के दिन के दौरान, Espresso Bot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Espresso Bot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Espresso Bot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Espresso Bot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.09%
|30 दिन
|$ 0
|+5.68%
|60 दिन
|$ 0
|+56.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
Customise and launch ERC20 tokens in less than 2 minutes with a TG bot EspressoBot - your express pass to the world of token creation. Gone are the days of needing advanced coding skills or waiting a long time to launch your token. With EspressoBot, all you need is a couple of minutes and a vision. you can be launching your own ERC-20 token on the Ethereum blockchain. The magic lies in our intuitive Telegram bot. You can choose your token symbol, decide the total supply, customize tax allocations, and much more. Plus, you don't have to worry about safety - our default contract structure takes care of that, protecting your token from malicious bot attacks and ensuring fair play. But there's more. Our native token, $ESPR, allows you to share in the success of EspressoBot. We built $ESPR to directly benefit from the success of our platform - creating a fun and engaging journey. So, are you ready to fast-track your token creation? Dive into the EspressoBot experience, where innovation meets speed, and the power to create is right at your fingertips.
Espresso Bot (ESPR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ESPR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
