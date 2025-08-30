ERNIE मूल्य ($ERNIE)
ERNIE ($ERNIE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $ERNIE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $ERNIE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00176372 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $ERNIE में -4.52%, 24 घंटों में -9.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ERNIE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 59.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $ERNIE की मार्केट में उपलब्ध राशि 837.92M है, कुल आपूर्ति 837920094.0273142 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 59.34K है.
आज के दिन के दौरान, ERNIE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ERNIE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ERNIE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ERNIE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.53%
|30 दिन
|$ 0
|-90.63%
|60 दिन
|$ 0
|+85.60%
|90 दिन
|$ 0
|--
The first coin launched on Moonshot x AirLock, that top 50 holders will get rewards daily from lp fees. The original team sold, and community paid for everything to support this unique project that people need to compete who is going to stay in top 50 and who isn't. Rewards will be sent directly to your wallet from LP wallet(no need to confirm or authorize anything) Backed up from many Twitter Influencers.
ERNIE ($ERNIE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $ERNIE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
