EquityPay (EQPAY) रियल-टाइम प्राइस $0.01560242 है. पिछले 24 घंटों में, EQPAY ने $ 0.01538684 के कम और $ 0.01595824 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EQPAY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.59076 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00397447 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EQPAY में -0.14%, 24 घंटों में -2.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
EquityPay का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 200.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EQPAY की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.84M है, कुल आपूर्ति 12845483.07 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 200.94K है.
आज के दिन के दौरान, EquityPay का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003558167852598 था.
पिछले 30 दिनों में, EquityPay का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0083930175 था.
पिछले 60 दिनों में, EquityPay का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0105627821 था.
पिछले 90 दिनों में, EquityPay का USD में मूल्य बदलाव $ -0.03637883165622209 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0003558167852598
|-2.22%
|30 दिन
|$ -0.0083930175
|-53.79%
|60 दिन
|$ -0.0105627821
|-67.69%
|90 दिन
|$ -0.03637883165622209
|-69.98%
EquityPay is creating a self-growing community of Entrepreneurs, composed of people with the highest ethics, to be governed under the principles of divine or natural laws wherein members would transact with each other under the self-regulated or community-made by-laws woven carefully with the concepts of honesty and integrity reflected with fair treatment to all. EquityPay will be developing a platform for E-commerce similar to Amazon, wherein the members would be indulging in the sale and purchase of goods amongst themselves. Similarly, a platform like Fiverr for buying and selling services would be created followed by a platform for providing educational courses similar in line to Udemy. The websites so created could be accessed only by the community members. The payment method would prominently be EquityPay (EQPAY) coin that will be listed in the crypto exchanges and would be utilized for the private use of the members. Aside from this, the community will run the referral reward program, i.e. Dragonfly Reward Program to be developed by Dragonfly App, Development LLC for which EquityPay has allotted them 7,000,000 pre-minted EQPAY coins. In addition, several apps will be developed by Dragonfly App for the community members which will be available to the public for free to spread awareness of the brand. One of them would be ‘DragonFly wallet’, which would be a wallet for secured storage of EQPAY coins. As an added advantage, EQPAY coins could be earned in the form of a referral reward by inviting others to use this Free Wallet. The referral reward program will run for 3 years for the growth of the community that can be easily tracked through analytics, leaderboards, and related reporting sections within the app. All rewards will be credited to the “Dragonfly Wallet” itself. EQPAY coins were first mined in September 2021 and have been tested by miners from across the globe resulting in the fixation of several bugs. The coins could be mined and staked.
