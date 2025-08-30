Equalizer on Sonic मूल्य (EQUAL)
-0.73%
-13.95%
-7.92%
-7.92%
Equalizer on Sonic (EQUAL) रियल-टाइम प्राइस $0.644028 है. पिछले 24 घंटों में, EQUAL ने $ 0.644031 के कम और $ 0.771522 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EQUAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.13 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.496729 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EQUAL में -0.73%, 24 घंटों में -13.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Equalizer on Sonic का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 764.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EQUAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.19M है, कुल आपूर्ति 5014255.739134425 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.23M है.
आज के दिन के दौरान, Equalizer on Sonic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.104414027258578 था.
पिछले 30 दिनों में, Equalizer on Sonic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2614089687 था.
पिछले 60 दिनों में, Equalizer on Sonic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3069680246 था.
पिछले 90 दिनों में, Equalizer on Sonic का USD में मूल्य बदलाव $ -0.4409523410616754 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.104414027258578
|-13.95%
|30 दिन
|$ -0.2614089687
|-40.58%
|60 दिन
|$ -0.3069680246
|-47.66%
|90 दिन
|$ -0.4409523410616754
|-40.64%
Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility.
Equalizer on Sonic (EQUAL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EQUAL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
