EpiK Protocol (AIEPK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, AIEPK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIEPK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.19 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIEPK में +0.03%, 24 घंटों में +0.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
EpiK Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 62.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIEPK की मार्केट में उपलब्ध राशि 155.11M है, कुल आपूर्ति 400000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 160.05K है.
आज के दिन के दौरान, EpiK Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, EpiK Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, EpiK Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, EpiK Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.11%
|30 दिन
|$ 0
|+12.05%
|60 दिन
|$ 0
|+7.60%
|90 दिन
|$ 0
|--
EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly.
EpiK Protocol (AIEPK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AIEPK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
