EPIC FAIL GUY का आज का लाइव मूल्य 0.00001004 USD है.EFG का मार्केट कैप 8,626.03 USD है. भारत में EFG से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

EFG की अधिक जानकारी

EFG प्राइस की जानकारी

EFG क्या है

EFG आधिकारिक वेबसाइट

EFG टोकन का अर्थशास्त्र

EFG प्राइस का पूर्वानुमान

EPIC FAIL GUY लोगो

EPIC FAIL GUY मूल्य (EFG)

गैर-सूचीबद्ध

1 EFG से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
EPIC FAIL GUY (EFG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:41:52 (UTC+8)

EPIC FAIL GUY का आज का मूल्य

आज EPIC FAIL GUY (EFG) का लाइव मूल्य $ 0.00001004 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा EFG से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00001004 प्रति EFG है.

$ 8,626.03 के मार्केट कैप के अनुसार EPIC FAIL GUY करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 859.30M EFG है. पिछले 24 घंटों के दौरान, EFG की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00048874 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000993 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में EFG में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -9.81% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

EPIC FAIL GUY (EFG) मार्केट की जानकारी

$ 8.63K
$ 8.63K$ 8.63K

--
----

$ 8.63K
$ 8.63K$ 8.63K

859.30M
859.30M 859.30M

859,296,669.9192874
859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

EPIC FAIL GUY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EFG की मार्केट में उपलब्ध राशि 859.30M है, कुल आपूर्ति 859296669.9192874 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.63K है.

EPIC FAIL GUY की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00048874
$ 0.00048874$ 0.00048874

$ 0.00000993
$ 0.00000993$ 0.00000993

--

--

-9.81%

-9.81%

EPIC FAIL GUY (EFG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, EPIC FAIL GUY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, EPIC FAIL GUY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000021480 था.
पिछले 60 दिनों में, EPIC FAIL GUY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000038843 था.
पिछले 90 दिनों में, EPIC FAIL GUY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000021480-21.39%
60 दिन$ -0.0000038843-38.68%
90 दिन$ 0--

EPIC FAIL GUY के लिए प्राइस पूर्वानुमान

EPIC FAIL GUY (EFG) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में EFG का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
EPIC FAIL GUY (EFG) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, EPIC FAIL GUY के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में EPIC FAIL GUY की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए EFG के प्राइस पूर्वानुमान के लिए EPIC FAIL GUYप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

EPIC FAIL GUY (EFG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न EPIC FAIL GUY

2030 में 1 EPIC FAIL GUY का मूल्य कितना होगा?
अगर EPIC FAIL GUY 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. EPIC FAIL GUY के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:41:52 (UTC+8)

EPIC FAIL GUY (EFG) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

EPIC FAIL GUY के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.