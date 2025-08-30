Envision Labs मूल्य (VIS)
Envision Labs (VIS) रियल-टाइम प्राइस $0.01016038 है. पिछले 24 घंटों में, VIS ने $ 0.0101174 के कम और $ 0.01073222 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.203013 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00768067 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VIS में +0.20%, 24 घंटों में -5.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Envision Labs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 558.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 55.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.02M है.
आज के दिन के दौरान, Envision Labs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00057183487516339 था.
पिछले 30 दिनों में, Envision Labs का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004466950 था.
पिछले 60 दिनों में, Envision Labs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015878144 था.
पिछले 90 दिनों में, Envision Labs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000968238875924295 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00057183487516339
|-5.32%
|30 दिन
|$ +0.0004466950
|+4.40%
|60 दिन
|$ -0.0015878144
|-15.62%
|90 दिन
|$ -0.000968238875924295
|-8.70%
Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users.
