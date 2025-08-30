ENTROPY मूल्य (ENT)
ENTROPY (ENT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ENT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ENT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ENT में -1.32%, 24 घंटों में -4.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ENTROPY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 521.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.79B है, कुल आपूर्ति 46287466546.98331 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.10M है.
आज के दिन के दौरान, ENTROPY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ENTROPY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ENTROPY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ENTROPY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.12%
|30 दिन
|$ 0
|-13.36%
|60 दिन
|$ 0
|-0.66%
|90 दिन
|$ 0
|--
Launched on August 8, 2024, ENTROPY is a mineable memecoin project, where the token is mined in a DePIN-like way. ENTROPY miners mine entropy, which is literally nothing, generating useless randomness for which they are rewarded. With no VCs, no airdrops, and no founder allocation, ENTROPY is all about miners. At ENTROPY, miners eat first. With a goal of never generating network revenue, ENTROPY seeks to be the lower bound of crypto: A token with a lower market must be doing nothing, but with extra steps.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ENTROPY (ENT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ENTROPY (ENT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ENTROPY के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब ENTROPY प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
ENTROPY (ENT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ENT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
