ENTERBEAT मूल्य (EBT)
--
+0.01%
-94.73%
-94.73%
ENTERBEAT (EBT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EBT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EBT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.260206 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EBT में --, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -94.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ENTERBEAT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.00K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EBT की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.00K है.
आज के दिन के दौरान, ENTERBEAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ENTERBEAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ENTERBEAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ENTERBEAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.01%
|30 दिन
|$ 0
|-99.82%
|60 दिन
|$ 0
|-99.99%
|90 दिन
|$ 0
|--
EnterBeat (EBT) is a vertically integrated Web3 entertainment infrastructure designed to revolutionize how culture, creativity, and value converge in the digital age. It addresses the inefficiencies of traditional entertainment systems, which often centralize control and marginalize creators. EnterBeat introduces a multi-layered platform that decentralizes access, amplifies fan engagement, and embeds ownership into every interaction. At its core, EnterBeat seamlessly integrates programmable NFTs, decentralized storage, modular smart contracts, and real-time AI personalization engines within a hybrid architecture. This innovative structure empowers creators with sovereign control over their content, allowing them to truly own their work. Fans, in turn, evolve into participatory stakeholders, gaining a tangible voice and stake in the entertainment they love. Furthermore, developers can leverage EnterBeat's composable protocol layer to build entirely new and immersive cultural experiences, fostering a vibrant ecosystem of innovation. EnterBeat isn't just a platform; it's a paradigm shift, enabling a more equitable and engaging future for entertainment.
