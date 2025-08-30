End Wokeness मूल्य (WOKE)
End Wokeness (WOKE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WOKE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WOKE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00213808 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WOKE में --, 24 घंटों में -1.74%, तथा पिछले 7 दिनों में +18.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
End Wokeness का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WOKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 970.84M है, कुल आपूर्ति 970840644.84 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.10K है.
आज के दिन के दौरान, End Wokeness का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, End Wokeness का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, End Wokeness का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, End Wokeness का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.74%
|30 दिन
|$ 0
|+2.43%
|60 दिन
|$ 0
|-12.58%
|90 दिन
|$ 0
|--
End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation.
End Wokeness (WOKE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WOKE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
